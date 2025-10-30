Musei gratis e aperture straordinarie 1 2 e 4 novembre Tutte le mostre in programma

I primi giorni di novembre rappresentano un'opportunità imperdibile per visitare il patrimonio culturale statale: gallerie, aree e musei archeologici, parchi, ville e giardini. Grazie a un'apertura festiva e due aperture gratuite, dal 1 al 4 novembre, i luoghi della cultura sono aperti con le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Domenica 2 novembre torna la "Domenica al museo": musei e parchi gratis, i luoghi da non perdere in Sicilia. - facebook.com Vai su Facebook

Musei Nazionali di Siena: eventi e aperture per un ponte di cultura tra ottobre e novembre - Prosegue, anche per il mese di novembre 2025, il ricco calendario di aperture straordinarie ed eventi alla scoperta dei siti che fanno parte, insieme alla Pinacoteca, dei Musei Nazionali di Siena. Secondo radiosienatv.it

Musei gratis domenica 2 novembre: tutte le mostre in programma e visitabili - L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... Riporta romatoday.it

Domenica al museo di novembre 2025: musei gratis a Milano e in Lombardia - Domenica 2 novembre 2025, in quanto prima domenica del mese, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’ accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione della ... Si legge su mentelocale.it