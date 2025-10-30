Musei gratis domenica 2 novembre | tutte le mostre in programma e visitabili
Il 2 novembre, prima domenica del mese, si entra gratuitamente nei musei civici di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. Tornano, inoltre, le visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, sede del Comune di Roma sin dal 1143, durante le quali guide esperte. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Musei gratis domenica 2 novembre: le aperture a Milano e in Lombardia. - facebook.com Vai su Facebook
Musei gratis a Roma il 2 novembre: ecco cosa visitare. Ma attenzione: non tutti i monumenti aderiscono all'iniziativa - Il penultimo mese del 2025 si apre con una bella notizia per gli amanti della storia, dell’arte e ... Come scrive msn.com
Domenica ingresso gratuito al Museo Archeologico Lametino - Domenica 2 novembre nuovo appuntamento con Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che, ogni prima domenica del mese, permette l’ingresso gratuito in tutti i musei ... Segnala lametino.it
Domenica al museo di novembre 2025: musei gratis a Milano e in Lombardia - Domenica 2 novembre 2025, in quanto prima domenica del mese, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali garantiscono l’ accesso gratuito a tutti i visitatori in occasione della ... Scrive mentelocale.it