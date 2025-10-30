Musei aperti nel weekend della Festa di Ognissanti | tutti i luoghi visitabili a Bari e provincia

All’inizio di novembre i Musei italiani offrono una nuova occasione per visitare i luoghi del patrimonio culturale statale, come musei, gallerie, aree e parchi archeologici, castelli, ville, giardini e altri complessi monumentali disseminati in tutto il territorio nazionale.Grazie a un’apertura. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

? Domenica 2 novembre, prima domenica del mese, musei e siti archeologici gratuiti. Saranno aperti a ingresso libero I musei civici: Musei Capitolini, Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo - facebook.com Vai su Facebook

Festa 1 maggio 2025, eventi e iniziative oggi/ Concerti, mostre e musei aperti da visitare - 1 maggio 2025, eventi, concerti e iniziative in Italia per la Festa del Lavoro, musei e siti archeologici aperti e mostre scontate per l'occasione 1 maggio 2025, saranno moltissimi gli eventi in tutta ... Scrive ilsussidiario.net

Cosa fare a Palermo (e in Sicilia) nel weekend: tra musei gratis e festa dei Morti - Tra "Domenica al Museo", "Le vie dei Tesori" e la Festa dei Morti, si prospetta un weekend ricco di eventi e attività da non perdere: ecco cosa offre Palermo e la Sicilia ... Come scrive balarm.it

Un fine settimana insieme all’arte. Musei aperti e iniziative gratuite - Tante proposte in occasione del giorno di Ognissanti e della Festa dell’Unità Nazionale: ecco la mappa in città . Scrive msn.com