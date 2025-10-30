Muoviamoci ca**o! | la batutta di The Witcher 4 è un caso ma la showrunner difende la scelta linguistica

La frase criticata dai fan perché suona inappropriata nel contento della serie fantasy, da oggi su Netflix con la quarta stagione, difesa dalla sua autrice. L'uscita di The Witcher 4, disponibile da oggi 30 ottobre su Netflix, è stata accompagnata dalle polemiche per la sostituzione di Henry Cavill con Liam Hemsworth. Come se non bastasse, la nuova stagione è stata anticipata da un trailer pesantemente criticato per la confezione e, soprattutto, per una battuta infelice messa in bocca a Geralt che ora è stata difesa dalla showrunner. Durante una scena di battaglia, udiamo il nuovo Geralt esclamare "Muoviamoci, cazzo!" ("Let's fucking move!" in originale). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

