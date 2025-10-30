Muore stimato medico ed ex consigliere comunale

Lutto per la scomparsa di Carmine Di Serio, già primario del reparto di Ginecologia all’ospedale di Aversa e consigliere comunale nella sua Sant’Arpino. La notizia si è diffusa a macchia d’olio in paese con tanti che hanno manifestato sentimenti di cordoglio per la scomparsa dello stimato medico. 🔗 Leggi su Casertanews.it

