Muore in un incidente in moto | venerdì il funerale di Giuseppe Lafabiano
Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, il funerale di Giuseppe Lafabiano, il 41enne novarese morto in un incidente stradale.La funzione sarà celebrata alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Novara. Lafabiano lascia la compagna Desirè e i figli Francesco e Veronica. Lafabiano era un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Incidente frontale tra due auto: Laura Marcolin muore a 45 anni, è la terza vittima in 3 giorni. Ferita la conducente dell'altro veicolo - facebook.com Vai su Facebook
Si schianta in moto a La Spezia, Federica Tripoli muore a 32 anni: i suoi organi salvano la vita a 5 persone - La tenente di vascello della Marina Militare Federica Tripoli è morta a 32 anni dopo un grave incidente in moto ... fanpage.it scrive