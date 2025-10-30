Muore in un incidente in moto | venerdì il funerale di Giuseppe Lafabiano

Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, il funerale di Giuseppe Lafabiano, il 41enne novarese morto in un incidente stradale.La funzione sarà celebrata alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore a Novara. Lafabiano lascia la compagna Desirè e i figli Francesco e Veronica. Lafabiano era un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

