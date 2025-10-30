Muore in ospedale dopo iniezione di antibiotico | condannati medico e infermiera

Un anno di reclusione e risarcimento dei danni, da quantificare in sede civile, in solido con l’Asl Napoli 1 Centro: è questa la sentenza pronunciata dal giudice Antonia Napolitano Tafuri del Tribunale di Napoli nei confronti di P.S., urologo di San Sebastiano al Vesuvio in servizio all’Ospedale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cuoco di Giffoni muore in ospedale nelle Marche, la moglie: “Accertare responsabilità” Vai su Facebook

Muore a 53 anni dopo un’iniezione dimagrante illegale: l’appello delle figlie - Farmaci dimagranti illegali in UK: una madre muore dopo un’iniezione clandestina, le figlie denunciano per evitare nuove tragedie. blogsicilia.it scrive

Donna muore dopo l'iniezione di farmaci dimagranti, nel Regno Unito è allarme per il mercato clandestino - Nel Regno Unito l'utilizzo di farmaci dimagranti, contenenti tirzepatide e semaglutide, prodotti e acquistati illegalmente ... Scrive msn.com

Uomo muore dopo un intervento al Niguarda, l'ospedale dovrà risarcire la famiglia - Poi il processo e, ora, a dieci anni di distanza, la decisione del tribunale di Milano di condannare l'Asst Grande ... Riporta milanotoday.it