Muore a 49 anni per una fistola che sanguinava la moglie | ore al pronto soccorso senza cure

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''aveva dolori insopportabili, vomitava e nessuno lo aiutava e lo veniva a vedere. Non ci hanno dato neppure una barella''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

muore a 49 anni per una fistola che sanguinava la moglie ore al pronto soccorso senza cure

© Imolaoggi.it - Muore a 49 anni per una fistola che sanguinava, la moglie: “ore al pronto soccorso senza cure”

muore 49 anni fistolaGianluca De Luca muore per una fistola che sanguinava. La moglie: «Ore in ospedale senza cure» - Lutto nel mondo della ristorazione: è morto a 49 anni il cuoco e pizzaiolo Gianluca De Luca, residente a Marotta. Lo riporta ilgazzettino.it

