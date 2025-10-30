Muore a 49 anni per una fistola che sanguinava la moglie | ore al pronto soccorso senza cure
''aveva dolori insopportabili, vomitava e nessuno lo aiutava e lo veniva a vedere. Non ci hanno dato neppure una barella''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Muore per una fistola che sanguinava, la denuncia della moglie di Gianluca De Luca: «Ore al pronto soccorso senza cure» - Lutto nel mondo della ristorazione: è morto a 49 anni il cuoco e pizzaiolo Gianluca De Luca, residente a Marotta. Lo riporta msn.com
