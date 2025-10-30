Muore a 18 anni in moto il fratello di Andrea Delogu

Vani i soccorsi. La conduttrice forse assente sabato a Ballando con le stelle

Tragedia per Andrea Delogu: il fratello di 18 anni muore in un incidente - Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Evan Oscar Delogu, giovane diciottenne e fratello della conduttrice e showgirl Andrea Delogu, in queste settimane impegnata a Ballando con le Stell ... Si legge su corrieredellosport.it

