Muore a 18 anni Evan Delogu fratello di Andrea | la straziante lettera della famiglia
Una tragedia improvvisa ha sconvolto la vita di Andrea Delogu. Nella serata del 29 Ottobre 2025, Evan Delogu, il fratello minore della conduttrice, è morto in un drammatico incidente a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Il giovane, descritto come un ragazzo solare e pieno di passioni, stava guidando la sua moto. Suo papà Walter ha scritto un messaggio davvero toccante sui social. Il terribile incidente a Bellaria. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Evan era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo. La moto è finita contro un palo della luce e l’impatto è stato devastante. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
