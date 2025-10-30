MULTI DevilutionX 1.55 | Scopri le Ultime Novità

La community di DevilutionX è entusiasta di annunciare il lancio della versione 1.5.5! Questo aggiornamento porta con sé una serie di miglioramenti, correzioni di bug e nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco a Diablo e Hellfire ancora più fluida e piacevole su tutte le piattaforme supportate. Novità Principali. Multiplayer Regolazione della velocità di gioco: Ora puoi modificare la velocità delle partite multiplayer per adattarla alle tue preferenze.. Validazione dei nomi dei personaggi: Implementato un sistema di controllo per garantire che i nomi dei personaggi siano conformi agli standard del gioco. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

