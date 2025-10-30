“Buona domenica, caro Agostino. Non chiediamo alcun trattamento di favore, ma solo i diritti di ogni cittadino”. È il testo del messaggio che il 13 ottobre 2024 l’ex ministro Gennaro Sangiuliano ha inviato al componente del Collegio del Garante per la Privacy, il meloniano Agostino Ghiglia. Allegati ci sono i ricorsi presentati dall’ex ministro e dalla moglie, la giornalista Rai Federica Corsini, contro Report, che stava per mandare in onda il famoso audio tra i due consorti sulla consulenza accordata dal ministero a Maria Rosaria Boccia, allora amante di Sangiuliano. A svelarlo ieri, l’anticipazione della prossima puntata di Report. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Multa a Report, nuove rivelazioni di Ranucci sul caso Ghiglia-Sangiuliano. E il commissario alla Privacy sfida il giornalista