Muay thai Argenti si aggiudica il Fighting Spirit | esordio super fra i professionisti

Esordio in grande stile, fra i professionisti, per Mattia Argenti. L’atleta pratese della Asd Warriors Sports di via Pellico si è aggiudicato la vittoria al " Fighting Spirit - New Warriors ", evento dedicato alla scoperta degli atleti più promettenti nel panorama della muay thai italiana. Il match si è svolto con regole ‘Pro’, cioè senza protezioni ad eccezione di guantoni e gomitiere, con Argenti che è riuscito a prevalere contro un forte atleta umbro. I due combattenti si sono affrontati fin da subito a viso aperto, usando pugni, calci, ginocchia e gomiti e anche lottando corpo a corpo senza risparmiarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

