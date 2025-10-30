Mozione su malnutrizione pazienti oncologici Semenzato | È una battaglia di giustizia

Veneziatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nutrizione clinica come parte integrante della terapia oncologica. È il contenuto di una mozione approvata alla Camera che, spiega la deputata di Coraggio Italia, Martina Semenzato, «rappresenta una pagina importante di politica sanitaria: quella che ascolta, che si fa carico, che costruisce. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

mozione malnutrizione pazienti oncologiciNutrizione e cancro. Approvata mozione alla Camera. “Pilastro della prevenzione e della cura” - Approvata all'unanimità la mozione bipartisan che riconosce la nutrizione come pilastro nella lotta al cancro. quotidianosanita.it scrive

mozione malnutrizione pazienti oncologiciTumori, Cattoi (Lega): mozione su percorsi nutrizionali passo avanti concreto - "Giornata molto importante: stiamo votando una mozione unitaria che dà voce alle richieste delle associazioni dei pazienti e dell’intergruppo 'Insieme per un impegno contro il cancro', ... Scrive 9colonne.it

mozione malnutrizione pazienti oncologiciLa nutrizione come parte della cura oncologica. Parla De Lorenzo (Favo) - Negli ultimi anni, i progressi della ricerca e delle terapie oncologiche hanno migliorato in modo significativo la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. Si legge su formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Mozione Malnutrizione Pazienti Oncologici