Mozione su malnutrizione pazienti oncologici Semenzato | È una battaglia di giustizia

Nutrizione clinica come parte integrante della terapia oncologica. È il contenuto di una mozione approvata alla Camera che, spiega la deputata di Coraggio Italia, Martina Semenzato, «rappresenta una pagina importante di politica sanitaria: quella che ascolta, che si fa carico, che costruisce. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Il governo s’impegni per tradurre in realtà l’importante lavoro dei gruppi parlamentari per migliorare la vita e le cure dei pazienti oncologici. Spesso si sottovaluta il ruolo di una corretta alimentazione. Basti pensare che la malnutrizione colpisce, già alla diagno - facebook.com Vai su Facebook

Nutrizione e cancro. Approvata mozione alla Camera. “Pilastro della prevenzione e della cura” - Approvata all'unanimità la mozione bipartisan che riconosce la nutrizione come pilastro nella lotta al cancro. quotidianosanita.it scrive

Tumori, Cattoi (Lega): mozione su percorsi nutrizionali passo avanti concreto - "Giornata molto importante: stiamo votando una mozione unitaria che dà voce alle richieste delle associazioni dei pazienti e dell’intergruppo 'Insieme per un impegno contro il cancro', ... Scrive 9colonne.it

La nutrizione come parte della cura oncologica. Parla De Lorenzo (Favo) - Negli ultimi anni, i progressi della ricerca e delle terapie oncologiche hanno migliorato in modo significativo la sopravvivenza e la qualità di vita dei pazienti. Si legge su formiche.net