Moviola unanime | rigore netto su Esposito Come si fa a non darlo?

Moviola Inter Fiorentina. L'Inter ieri ha vinto 3-0 nettamente contro la Fiorentina ma per buttare giù il fortino viola ci sono voluti oltre 50 minuti. Alla fine la vittoria è arrivata e un grave episodio da moviola è passato un po' in sordina. Ma non è possibile non parlarne perché è clamoroso. Al minuto 55 in area di rigore Comuzzo allaccia da dietro Esposito che sembra in vantaggio sul pallone. Il difensore viola non guarda mai la palla, aggancia l'attaccante nerazzurro e lo butta giù. Il rigore è solare, sacrosanto. Sozza non decide, attende il Var. Dopo un paio di minuti la decisione clamorosa: si può procedere senza nemmeno inviarlo al monitor.