Inter News 24 Moviola Inter Fiorentina, nuovo errore degli arbitri in un episodio decisivo? Ecco che cosa è successo ieri sera a San Siro a Pio Esposito. Come evidenziato da Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport, la direzione arbitrale di Sozza e la gestione del VAR da parte di Ghersini durante Inter Fiorentina hanno lasciato più di un dubbio, tanto da generare un vero e proprio “allarme rosso” per il designatore Gianluca Rocchi. L’episodio principale, il mancato rigore per fallo su Pio Esposito, è stato giudicato dal quotidiano romano come “clamoroso e difficilmente spiegabile”. Il “laccio californiano” di Comuzzo su Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Moviola Inter Fiorentina, errore grave di Sozza e Ghersini: rigore netto negato a Pio Esposito