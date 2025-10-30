Movida nelle feste e nei weekend potenziati gli ' Street tutor' | dove saranno e quando

L'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Ferrara ha scelto di potenziare, in coordinamento con le altre forze dell'ordine, il presidio del territorio nelle aree ad alta frequentazione giovanile e del divertimento cittadino. Nello specifico, sarà rafforzata - in ottica di prevenzione dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it