Movida nelle feste e nei weekend potenziati gli ' Street tutor' | dove saranno e quando
L'Assessorato alla Sicurezza del Comune di Ferrara ha scelto di potenziare, in coordinamento con le altre forze dell'ordine, il presidio del territorio nelle aree ad alta frequentazione giovanile e del divertimento cittadino. Nello specifico, sarà rafforzata - in ottica di prevenzione dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
«Suburra» a Cortina, nel mirino degli ultrà arrestati il Capodanno, poi le feste per i Giochi: «Puntavano alla movida olimpica» - X Vai su X
La movida di #Varese si è spostata nel parco di #VillaMylius. Feste con musica, centinaia di giovani e adulti, a partire dell'ora dell'aperitivo. - facebook.com Vai su Facebook
Movida, stop a feste e locali abusivi. Il prefetto: chi sgarra chiude - Stop a musica ad alto volume, feste improvvisate, locali trasformati in discoteche abusive: nel Salento scatta la linea dura. Come scrive quotidianodipuglia.it
Pesaro, stretta sulla movida. Biancani firma l'ordinanza anti risse: «I bar sul lungomare vigilino dopo le feste» - Il sindaco firma un’ordinanza per chioschi e locali sulla spiaggia, rivolta anche alle agenzie di ... Scrive corriereadriatico.it