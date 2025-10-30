Mourinho | Ho tanto rispetto per Galliani Lui e Berlusconi quando vinsi un derby…

Pianetamilan.it | 30 ott 2025

Durante l'evento per celebrare i 100 anni del Corriere dello Sport, è andato in scena uno simpatico siparietto tra Mourinho e Galliani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mourinho ho tanto rispetto per galliani lui e berlusconi quando vinsi un derby8230

© Pianetamilan.it - Mourinho: “Ho tanto rispetto per Galliani. Lui e Berlusconi quando vinsi un derby…”

