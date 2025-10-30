Motostudent unimore al 5° posto sul circuito spagnolo di Aragón

Il team Impulse Modena Racing (IMR) di Unimore ha ottenuto un eccellente 5° posto assoluto all’ottava edizione della MotoStudent International Competition, che si è svolta sul celebre circuito MotorLand Aragón, in Spagna. Dopo due anni di progettazione e sviluppo, la squadra di studenti e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it