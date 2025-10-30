Motorola Edge 60 Pro non è mai costato così poco | scelta ottima a meno di 360€

Tuttoandroid.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motorola Edge 60 Pro in offerta a 358€ con batteria 6000 mAh, 12GB RAM e 512GB storage. Scopri il minimo storico per questo smartphone top di gamma con sconto del 45%. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

motorola edge 60 pro non 232 mai costato cos236 poco scelta ottima a meno di 3608364

© Tuttoandroid.net - Motorola Edge 60 Pro non è mai costato così poco: scelta ottima a meno di 360€

News recenti che potrebbero piacerti

Motorola Edge 60 Pro 5G (12/512GB) in sconto assurdo di oltre 275€ su eBay - Super sconto di oltre 275 euro su eBay per il mitico Motorola Edge 60 Pro 5G da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Scrive telefonino.net

motorola edge 60 proMotorola Edge 60 Pro è il migliore a questo prezzo: -280€ sul listino e minimo storico - Motorola Edge 60 Pro in offerta a 369€ con display pOLED 6,7", batteria 6000 mAh, 512 GB storage e processore Dimensity 8350. Segnala tuttoandroid.net

motorola edge 60 proMotorola Edge 60 Pro cala al minimo storico per conquistare la fascia media - La scheda tecnica del Motorola Edge 60 Pro si basa sul SoC MediaTek Dimensity 8350 Extreme, in grado di offrire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo. Scrive hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Motorola Edge 60 Pro