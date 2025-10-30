Motori Giuseppe Forenzi brilla a Monza | pole e podio nell’ultimo round del GT Sprint
Un weekend da incorniciare per il giovane pilota valtellinese Giuseppe Forenzi, protagonista assoluto all’Autodromo Nazionale di Monza nell’ultimo round del Campionato Italiano GT Sprint ACI Sport. Il 19enne, alla sua prima stagione nella categoria Gran Turismo, ha conquistato la pole position e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
