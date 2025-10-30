Motori Giuseppe Forenzi brilla a Monza | pole e podio nell’ultimo round del GT Sprint

Sondriotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un weekend da incorniciare per il giovane pilota valtellinese Giuseppe Forenzi, protagonista assoluto all’Autodromo Nazionale di Monza nellultimo round del Campionato Italiano GT Sprint ACI Sport. Il 19enne, alla sua prima stagione nella categoria Gran Turismo, ha conquistato la pole position e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Forenzi, debutto vincente. Trionfo immediato in GT - Debutto coi fiocchi per Giuseppe Forenzi, il baby fenomeno valtellinese del mondo dei motori che sta bruciando le tappe. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Motori Giuseppe Forenzi Brilla