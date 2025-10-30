Oggi, giovedì 30 ottobre, è il “ Giorno del Giudizio ” per Nicolò Bulega. Fortunatamente, non si parla di “Armageddon” o di sentenze inappellabili, bensì del test agonistico da effettuare a Jerez de la Frontera per capire se vi siano le condizioni per far esordire in MotoGP il centauro italiano già in occasione dell’imminente Gran Premio del Portogallo. È assodato come Ducati voglia mettere proprio il ventiseienne emiliano sulla sella della Desmosedici GP25 orfana di Marc Marquez. Allo scopo di avere un riscontro concreto della competitività del vice campione del mondo Superbike a bordo di una MotoGP, consentendo peraltro al pilota di prendere contatto con il prototipo, è stata pianificata una sessione conoscitiva sul circuito andaluso. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, ostacolo imprevisto per l'esordio di Nicolò Bulega in Portogallo. La pioggia vanifica il primo giorno del test decisivo