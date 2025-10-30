MotoGP Nicolò Bulega | Sostituire Marc Marquez sarebbe un sogno ma si rischia la figuraccia

Siamo nel bel mezzo dei test organizzati da Michelin per provare gli pneumatici per la MotoGP sul tracciato di Jerez de la Frontera. Stiamo vedendo in azione, al netto della pioggia che sta rovinando i piani, Pol Espargaró con il test team della KTM ma, soprattutto, Nicolò Bulega, che guiderà la Desmosedici GP per la prima volta. Un passo importante per il pilota che, in teoria, gareggia nel Mondiale superbike. Per il pilota emiliano, vice-campione del mondo della SBK, si apre l’opportunità di chiudere la stagione nella classe regina, dopo che Marc Marquez ha annunciato che lo rivedremo solamente nel 2026, dopo l’infortunio di Mandalika. 🔗 Leggi su Oasport.it

