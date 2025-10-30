MotoGP Nicolò Bulega gira a Jerez per un test sulla DesmosediciGP

Una possibilità per Nicolò Bulega. Il pilota emiliano, che nel 2026 sarà anche tester Ducati MotoGP, è stato al centro di una vicenda un po’ particolare. Visto l’infortunio dello spagnolo Marc Marquez, campione del mondo 2025, è stato chiesto al centauro italiano della Superbike di sostituire l’iberico negli ultimi due round del Mondiale 2025 della top-class. A Phillip Island e a Sepang è stato il tester Michele Pirro a sostituire Marc, mentre per gli appuntamenti di Portimao e di Valencia si vorrebbe Bulega. Il pilota italiano non vuole arrivare a secco di confidenza con la moto di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Oasport.it

