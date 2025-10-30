MotoGP KTM ci sarà anche nel 2027 Solo con il Factory Team e con la priorità di trattenere Acosta?

In questi giorni si sta giocando una partita di capitale importanza per il futuro della MotoGP. Se ne parla poco, perché il match si svolge a porte chiuse, nel senso più letterale del termine. Difatti, le soglie in questione, sono quelle delle aule in cui si svolgono consigli di amministrazione e riunioni aziendali. Nel caso di specie, quelli della KTM. È risaputo come il colosso austriaco sia inaspettatamente finito in pessime acque finanziarie, tanto da aver seriamente rischiato il fallimento. In primavera, la Casa di Mattighofen ha evitato il collasso grazie a un parziale condono degli ingenti debiti contratti e all’ingresso nella società di nuovi capitali di matrice asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

