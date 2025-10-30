MotoGP KTM ci sarà anche nel 2027 Solo con il Factory Team e con la priorità di trattenere Acosta?

In questi giorni si sta giocando una partita di capitale importanza per il futuro della MotoGP. Se ne parla poco, perché il match si svolge a porte chiuse, nel senso più letterale del termine. Difatti, le soglie in questione, sono quelle delle aule in cui si svolgono consigli di amministrazione e riunioni aziendali. Nel caso di specie, quelli della KTM. È risaputo come il colosso austriaco sia inaspettatamente finito in pessime acque finanziarie, tanto da aver seriamente rischiato il fallimento. In primavera, la Casa di Mattighofen ha evitato il collasso grazie a un parziale condono degli ingenti debiti contratti e all’ingresso nella società di nuovi capitali di matrice asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, KTM ci sarà anche nel 2027. Solo con il Factory Team e con la priorità di trattenere Acosta?

Leggi anche questi approfondimenti

MOTOGP: Ducati conferma: Pecco non si muove! Nel 2026 sarà ancora all’interno del team factory con Marquez e, prosegue Borgo Panigale, Diggia sarà con VR46. Così Ducati intende fermare le speculazioni intorno all’ipotetico scambio Pecco/Diggia circol Vai su Facebook

#IndonesianGP #MotoGP Bezzecchi vola con l'Aprilia a Mandalika, è 1° nelle pre-qualifiche MotoGP. Dirette in Q2 solo le Ducati Gresini, mentre le altre sono fuori dalla top 10, comprese quelle factory di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. 3 Yamaha e 2 Hon - X Vai su X

MotoGP | KTM sta già lavorando sulle regole 2027 e conferma l'impegno a lungo termine - KTM ha rivelato di essere già al lavoro sulla prossima revisione dei regolamenti della MotoGP per il 2027, ribadendo la sua intenzione di rimanere nel campionato a lungo termine. Da msn.com

MotoGP | KTM lavora al futuro: al via lo sviluppo della moto 2027 - Dopo il salvataggio di KTM, all'inizio di luglio sono arrivate altre notizie positive dall'Alta Austria. Come scrive msn.com

MotoGp: ok nuovi regolamenti, nel 2027 calo cilindrata e potenza - La MotoGp Commission ha varato i nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2027 e che, sottolinea la MotoGp, renderanno lo sport più sicuro, più sostenibile e ancora più spettacolare. Come scrive ansa.it