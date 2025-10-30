MotoGp Bulega alla prova del nove con il test a Jerez | Va gestito bene si rischia

Bologna, 30 ottobre 2025 – Un test per capire se sia il caso di mettere Nicolò Bulega sulla GP 25 sia a Portimao che a Valencia, ultimi due gran premi della stagione di Moto gp. L'assenza di Marc Marquez pesa per il team ufficiale, soprattutto alla luce delle sfortune assortite di Pecco Bagnaia, e ovviamente la presenza di Michele Pirro negli ultimi appuntamenti non poteva dare risultati da podio ma soprattutto dati e chilometri da analizzare per migliorare la moto. Così, c'è l'idea di provare la carta del vice campione del mondo Superbike che dalla prossima stagione sarà anche tester Moto gp in vista del cambio regolamentare in programma nel 2027.

Marquez torna sull'incidente con Bulega: "Non sono riuscito a fermare la moto, errore mio" - Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Silverstone Marc Marquez è tornato sull'incidente all'ultima curva della Race of Champions con Nicolò Bulega: "E' stato un mio errore - sport.sky.it scrive