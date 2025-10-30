Moto3 Paolo Simoncelli annuncia | Voglio Dettwiler nel mio team per il 2026
Il fondatore del team Sic58 ha quasi completato la trattativa per il pilota svizzero, coinvolto nello sfortunato incidente in Malesia: “Mancano solo le firme”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
#Moto3 Paolo Simoncelli: "Come sapete, Noah Dettwiler è stato vittima di un grave incidente durante il GP di Sepang. Quello che forse non sapete è che sarebbe – anzi, sarà, perché noi siamo ottimisti – il nostro futuro pilota insieme a O'Gorman. Avremmo do - X Vai su X
L'elvetico Dettwiler - protagonista di un grave incidente in Moto3 - non è più in pericolo di vita - facebook.com Vai su Facebook
