Mostra le parti intime alla ragazza la madre reagisce con lo spray | notte di paura alla stazione di Como per due turiste

Quicomo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di paura alla stazione di Como San Giovanni. Due turiste romane, madre e figlia, stavano aspettando l’autobus per rientrare a casa dopo una giornata sul lago quando, all’improvviso, un uomo ha iniziato a urlare, a discutere con un connazionale e poi si è avvicinato a loro in modo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

