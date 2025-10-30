Mostra ' Diario di bordo'
Sabato 8 novembre sarà inaugurata alla Galleria Carta Bianca una mostra personale di Salvo Russo, dal titolo Diario di bordo. L'artista catanese (nato ad Acicastello nel 1954), riconosciuto come uno dei grandi protagonisti della Pittura Colta, esporrà in galleria quindici opere tra le più. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Anteprima Mostra Le Immagini della Fantasia 43 Un'illustratrice/un illustratore al giorno in ordine alfabetico per venti giorni. Chen Wang presenta in mostra le illustrazioni realizzate per il suo diario di viaggio, pubblicato in Cina e intitolato "Tra il mare Adriatico" - facebook.com Vai su Facebook
A Orbassano la mostra "Be my voice - Un diario per Gaza" - X Vai su X
“Diario di bordo”, la mostra personale di Salvo Russo alla Galleria Carta Bianca di Catania - Catania – Sabato 8 novembre sarà inaugurata alla Galleria Carta Bianca una mostra personale di Salvo Russo, dal titolo Diario di bordo. Lo riporta blogsicilia.it
Gli affascinanti diari di bordo del piccolo Conrad genovese - Un libro di Lo Basso raccoglie gli scritti del capitano Francesco Gerolamo Ansaldo. Come scrive ilsecoloxix.it
Fotografia, a Olbia la mostra “Dal diario di bordo della Calypso” - Yves Cousteau e la Calypso: Olbia omaggia due miti del mare con la mostra “Dal diario di bordo della Calypso”. Secondo unionesarda.it