Mostra dedicata all' architetto Paolo Riani al Bastione del Parlascio

Nell’ambito della VI Biennale di Architettura di Pisa, dal 24 ottobre al 16 novembre 2025 il Bastione del Parlascio ospita la mostraPaolo Riani. La mia via è per l’architettura”. L’esposizione ripercorre la vita e l’opera di Paolo Riani, architetto di fama internazionale, che è stato presente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

