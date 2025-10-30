Mostra ' Belle Époque Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo' a Palazzo Blu

Pisatoday.it | 30 ott 2025

Dal 15 ottobre 2025 al 7 aprile 2026, Palazzo Blu presenta ‘Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dellImpressionismo’, una mostra che esplora la nascita della modernità artistica ed europea attraverso i capolavori di Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis e Federico Zandomeneghi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

