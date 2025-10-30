Era chiaro a tutti, dimostrato dai fatti ben oltre che dalle parole. Ma vederlo nero su bianco su un documento di intelligence americano, oltre a certificare l'ovvio fa una certa impressione: Vladimir Putin non ha nessuna intenzione di chiudere la guerra in Ucraina. Secondo il report consegnato al Congresso a Washington, Mosca non è disposta a nessun compromesso, nonostante i ripetuti tentativi di Donald Trump di aprire un reale negoziato di pace. Non solo. Lo Zar sarebbe deciso a conquistare territori ucraini anche a costo di gravi perdite sul campo per giustificare l'espansione russa in tutta la regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mosca testa il super drone marittimo atomico. L'intelligence Usa: "Putin non vuole trattare"