Mosca testa il super drone marittimo atomico L' intelligence Usa | Putin non vuole trattare

Ilgiornale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era chiaro a tutti, dimostrato dai fatti ben oltre che dalle parole. Ma vederlo nero su bianco su un documento di intelligence americano, oltre a certificare l'ovvio fa una certa impressione: Vladimir Putin non ha nessuna intenzione di chiudere la guerra in Ucraina. Secondo il report consegnato al Congresso a Washington, Mosca non è disposta a nessun compromesso, nonostante i ripetuti tentativi di Donald Trump di aprire un reale negoziato di pace. Non solo. Lo Zar sarebbe deciso a conquistare territori ucraini anche a costo di gravi perdite sul campo per giustificare l'espansione russa in tutta la regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

