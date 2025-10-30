Morto sul lavoro a 23 anni | Continuerai a suonare con noi nel vento

Nato a Gavardo e da sempre residente a Guidizzolo, dove dal 2023 aveva aperto la sua azienda, Diego Lucchini era conosciutissimo anche sul Garda: faceva parte, infatti, della Fanfara Bersaglieri di Bedizzole. Classe 2002, è morto a soli 23 anni per un tragico incidente sul lavoro: era impegnato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

