Morto per una fistola il testimone al pronto soccorso di Fano | De Luca chiedeva aiuto in barella gli hanno detto ?basta sceneggiate?

Corriereadriatico.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAROTTA Nell?inchiesta per la morte in ospedale del cuoco Gianluca De Luca, 49 anni, che era stato accompagnato dalla moglie Mirela al pronto soccorso di Fano per una perdita di sangue da. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Morto per una fistola, il testimone al pronto soccorso di Fano: «De Luca chiedeva aiuto in barella gli hanno detto ?basta sceneggiate?»

