Morto mentre gioca a padel la superperizia esclude responsabilità della struttura sportiva
Morto mentre gioca a padel, la superperizia voluta dal tribunale di Lanciano conferma l'assenza di responsabilità da parte della struttura sportiva. Lo rende noto lo studio legale Ucci, procuratore della Nad srl (Rozu Padel) e del suo legale rappresentante pro temporte Niki Rositi, nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
