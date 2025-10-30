Morto mentre gioca a padel la superperizia esclude responsabilità della struttura sportiva

Chietitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morto mentre gioca a padel, la superperizia voluta dal tribunale di Lanciano conferma l'assenza di responsabilità da parte della struttura sportiva. Lo rende noto lo studio legale Ucci, procuratore della Nad srl (Rozu Padel) e del suo legale rappresentante pro temporte Niki Rositi, nel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

