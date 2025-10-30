Morto l’operaio in coma da due anni Colpito alla testa da una pietra cavatore lascia moglie e tre figli

Aveva 46 anni Mounir Dhayba, nel mese di maggio 2023 era rimasto vittima di un incidente sul lavoro in una cava a Caravate: è deceduto ieri mattina a Varese, dove era ricoverato presso il Nucleo Stati Vegetativi della Fondazione Molina. Lascia la moglie e tre figli, uno dei quali ancora minorenne. Il quarantaseieenne, che viveva a Caravate, non si è più ripreso dopo il grave infortunio, a cui era seguito lo stato di coma vegetativo permanente. L’incidente era avvenuto nell’area in cui venivano effettuate operazioni di estrazione del materiale utilizzato per la produzione di cemento, all’improvviso durante l’attività esplosiva necessaria per l’estrazione del materiale roccioso una pietra era schizzata in aria per decine di metri colpendo poi come un proiettile l’operaio, davanti agli occhi dei colleghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto l’operaio in coma da due anni. Colpito alla testa da una pietra cavatore lascia moglie e tre figli

News recenti che potrebbero piacerti

È morto Mounir Dhayba, operaio di Caravate rimasto in stato vegetativo dopo un incidente sul lavoro. Vai su Facebook

Torino, colpito da materiali in cantiere: morto operaio 42enne - X Vai su X

Morto l’operaio in coma da due anni. Colpito alla testa da una pietra cavatore lascia moglie e tre figli - Aveva 46 anni Mounir Dhayba, nel mese di maggio 2023 era rimasto vittima di un incidente sul lavoro in una cava a Caravate: è deceduto ieri mattina a Varese, dove era ricoverato presso il Nucleo Stati ... Come scrive ilgiorno.it

Varese, muore dopo due anni di coma: l’operaio era stato colpito alla testa da un masso - Trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, le sue condizioni erano apparse da subito disperate (foto d'archivio) ... Come scrive laprovinciadivarese.it

Uccide la moglie e fugge con due figli: uno è morto la ragazza è gravissima - Uccide la moglie con una pietra, poi fugge nella notte in auto portandosi dietro i due figli. Come scrive ilmattino.it