Morto James Senese Lui e Pino americani di Napoli | una storia d?amore e melodia

«A te, ti piace 'a musica o 'o fummo? Chesta è 'a musica» La frase cult di «No, grazie, il caffè mi rende nervoso» spiega meglio di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Morto James Senese, Lui e Pino americani di Napoli: una storia d?amore e melodia

La musica napoletana perde una delle sue voci. James Senese è morto oggi, all’età di 80 anni, dopo un mese di ricovero all'ospedale Cardarelli di Napoli in rianimazione per una polmonite. Le sue condizioni, già gravi da alcuni giorni, erano ulteriormente pe Vai su Facebook

Ciao"scugnizzo", grazie Morto James Senese, il sax «nero a metà» tra Napoli Centrale e Pino Daniele @sole24ore - X Vai su X

James Senese è morto a 80 anni, sassofonista, fondò Napoli Centrale e suonò con Pino Daniele - È morto a 80 anni James Senese, lo storico musicista - Come scrive fanpage.it

Addio James Senese, le cause della morte del leggendario sassofonista di Pino Daniele: aveva 80 anni - Addio a James Senese: il grande sassofonista, anima dei Napoli Centrale e compagno musicale di Pino Daniele, si è spento a 80 anni. Scrive libero.it

Addio a James Senese, storico sassofonista di Pino Daniele e fondatore dei Napoli Centrale - Dopo lo scioglimento dei Napoli Centrale, nel 1983, iniziò la carriera da solista di James Senese. Si legge su tg.la7.it