Morto James Senese il sax verace e l?anima nera di Partenope

L?uomo del sax se ne è andato ieri mattina, poco dopo le 7, all?età di 80 anni. James Senese si trovava all?ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Morto James Senese, il sax verace e l?anima nera di Partenope

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La musica napoletana perde una delle sue voci. James Senese è morto oggi, all’età di 80 anni, dopo un mese di ricovero all'ospedale Cardarelli di Napoli in rianimazione per una polmonite. Le sue condizioni, già gravi da alcuni giorni, erano ulteriormente pe Vai su Facebook

Ciao"scugnizzo", grazie Morto James Senese, il sax «nero a metà» tra Napoli Centrale e Pino Daniele @sole24ore - X Vai su X

Morto James Senese, il sax verace e l’anima nera di Partenope - L’uomo del sax se ne è andato ieri mattina, poco dopo le 7, all’età di 80 anni. Riporta ilmattino.it

Morto James Senese, il ricordo di Enzo Avitabile: «Fratelli nel soul e nel sax il suono che da tradizione sa farsi contemporaneità» - Ci siamo salutati qualche giorno prima che la malattia lo colpisse in modo così violento. Scrive ilmattino.it

Come è morto James Senese, col suo sax ha rivoluzionato la musica: i funerali a Miano. L’eredità e il ricordo di Napoli - L’icona della musica partenopea si è spenta all’ospedale Cardarelli, a 80 anni, a causa di una polmonite ... Secondo leggo.it