Morto James Senese il sax verace e l?anima nera di Partenope

L?uomo del sax se ne è andato ieri mattina, poco dopo le 7, all?età di 80 anni. James Senese si trovava all?ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto James Senese, il sax verace e l?anima nera di Partenope

