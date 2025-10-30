Morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava su un impianto fotovoltaico | otto indagati

Otto indagati per la morte di Samuel Scacciaferro, l'operaio 26enne di Caccamo, rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro su un impianto fotovoltaico collocato fra Menfi e Santa Margherita Belice. La Procura della Repubblica di Sciacca ha iscritto otto persone nel registro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it