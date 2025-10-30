Morto Diego Sepe attore nei film Martin Eden e Duse | il teatro e il cinema piangono il dolce principe

È morto Diego Sepe, attore e regista originario di Napoli, nato nel 1974 e deceduto in queste ore all’età di 51 anni. La notizia è stata diffusa dal fratello Pierpaolo Sepe attraverso un commosso messaggio su Facebook: "Buona notte, dolce principe, e canti e voli d’angeli ti accompagnino al tuo riposo. Ciao Diego, fratellino mio bellissimo". I funerali si terranno 30 ottobre alle ore 13:00 in via Santa Maria del Pianto, presso il cimitero di Poggioreale a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

