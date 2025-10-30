Morto di stenti nel lager nazista dopo 81 anni le spoglie di Ravasio tornano ad Ambivere

Ecodibergamo.it | 30 ott 2025

LA CERIMONIA. Domenica la solenne tumulazione nel cimitero del paese. I familiari del bersagliere deportato dopo l’armistizio: «Un cerchio che si chiude». Il sindaco: «La sua è una lezione di coraggio». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

morto di stenti nel lager nazista dopo 81 anni le spoglie di ravasio tornano ad ambivere

© Ecodibergamo.it - Morto di stenti nel lager nazista, dopo 81 anni le spoglie di Ravasio tornano ad Ambivere

