Morte Matilde Lorenzi due indagati per omicidio colposo | responsabile della sicurezza delle piste Lukas Tumler e l' allenatore

Due gli indagati in merito al decesso della giovane sciatrice avvenuto un anno Si riapre l'inchiesta sulla morte di Matilde Lorenzi. La procura della Repubblica di Bolzano ha infatti avviato un procedimento penale con incidente probatorio per fare piena luce sul decesso della 19enne sciatrice. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Morte Matilde Lorenzi, due indagati per omicidio colposo: responsabile della sicurezza delle piste Lukas Tumler e l'allenatore

