Morte Evan Delogu il ricordo del padre | Eri un angelo ho dormito nel tuo letto

Ieri la drammatica morte del figlio, nelle scorse ore un lungo e toccante ricordo sui social. Non trova pace il dolore di Walter Delogu, padre di Evan, il 18enne fratello della conduttrice Andrea Delogu, che ha perso la vita ieri in un incidente in moto a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Il giovane era in sella ad una moto, una Benelli 750, lungo via Vittor Pisani quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro un palo della luce a bordo strada e poi contro un secondo palo sempre al margine della carreggiata. Il post social. "Ho capito ieri chi eri tu, un angelo". Con queste parole Walter Delogu ha voluto tracciare un ritratto del figlio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Morte Evan Delogu, il ricordo del padre: "Eri un angelo, ho dormito nel tuo letto"

