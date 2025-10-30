Morte Evan Delogu il papà | Eri un angelo ho dormito nel tuo letto
(Adnkronos) – "Ho capito ieri chi eri tu. Un angelo". Così Walter Delogu, padre di Evan, il 18enne fratello della conduttrice Andrea morto in un tragico incidente in moto a Igea Marina, in un lungo e commovente post traccia un ritratto del figlio. "Vi dico chi era mio figlio", esordisce. "Faceva le serali, studiava Alberghiero, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Andrea Delogu e lo choc per la morte del fratello Evan: la telefonata in macchina, la corsa a Bellaria, l'affetto della produzione di Ballando - facebook.com Vai su Facebook
Morto Evan Delogu, il fratello 18enne della conduttrice Andrea - X Vai su X
Grave lutto per Andrea Delogu: morto in un incidente stradale il fratello Evan - Grave lutto per la conduttrice Andrea Delogu: il fratello Evan, 18 anni, è morto in un incidente stradale a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Lo riporta tpi.it
Morte Evan Delogu, il papà: "Eri un angelo, ho dormito nel tuo letto" - Così Walter Delogu, padre di Evan, il 18enne fratello della conduttrice Andrea morto in un tragico incidente in moto a Igea Marina, in un lungo ... Come scrive reggiotv.it
Andrea Delogu informata al telefono della morte del fratello Evan, stava andando negli studi Rai di Ballando - Andrea Delogu non va a Ballando con le stelle dopo la morte del fratello Evan Oscar, 18 anni, vittima di un incidente in moto a Bellaria Igea Marina ... Segnala virgilio.it