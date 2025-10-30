Morte di Matilde Lorenzi indagati l’allenatore e il responsabile sicurezza della pista

Bolzano, 30 ottobre 2025 – Ci sono due indagati per la morte della sciatrice Matilde Lorenzi, morta in ospedale il 28 ottobre 2024 il giorno dopo una caduta in allenamento in val Senales, in Alto Adige. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è stata confermata dalla Procura di Bolzano che, in una nota, sottolinea che ad essere iscritti nel registro degli indagati sono "il responsabile della sicurezza sulle piste da sci e degli impianti di risalita del comprensorio sciistico 'Alpin Arena Senales' e l'allenatore e preparatore della pista di allenamento di slalom gigante denominata Grawand G1, sulla quale si stava allenando Matilde Lorenzi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

