Morta una donna nel drammatico scontro frontale tra un' auto ed un autobus

Veronasera.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo sulle strade della provincia di Verona nel primo pomeriggio di giovedì. Stando alle prime informazioni apprese, intorno alle ore 14, un'auto ed un autobus di linea si sarebbero scontrati frontalmente a Vigasio, in via Trevenzuolo, con una dinamica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Terribile incidente frontale a Roma, scontro fra due automobili: morta una donna - Stavano viaggiando lungo la via di Valle Muricana, quando c'è stato il terribile incidente frontale: le due automobili si sono scontrate in un violentissimo impatto. Segnala fanpage.it

Scontro in tangenziale, morta una donna cinese - Tragico incidente stradale sulla Tangenziale nord di Torino, all'altezza dello svincolo di corso Regina Margherita: una donna ha perso la vita. Da rainews.it

Incidente a Roma: scontro tra automobilisti, morta una donna - La tragedia nel pomeriggio a Roma Nord, nella zona di Valle Muricana. Lo riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Morta Donna Drammatico Scontro