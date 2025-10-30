Morta Prunella Scales 93 nota per la sitcom Fawlty Towers
Fawlty Towers è un classico intramontabile che ha divertito milioni di persone. Ora, Prunella Scales, l’amata attrice britannica nota soprattutto per il suo indimenticabile ruolo di Sybil Fawlty nell’iconica sitcom, ci ha lasciati. Guardare Fawlty Towers non sarà più lo stesso dopo aver ricevuto la straziante notizia che Prunella Scales non è più tra noi. L’amata attrice britannica che ha portato arguzia, calore e umorismo tagliente al ruolo di Sybil Fawlty nella sitcom senza tempo Fawlty Towers, è morta all’età di 93 anni. La sua famiglia ha confermato che la leggendaria attrice è morta “pacificamente nella sua casa di Londra”, circondata dall’amore, secondo la BBC. 🔗 Leggi su Newsner.it
