Morta Oria Gargano presidente della cooperativa antiviolenza Befree | una vita passata dalla parte delle donne
Oria Gargano, presidente della cooperativa antitratta e antiviolenza Befree, si è spenta ieri. Da sempre attiva nei movimenti femministi, ha passato tutta la sua ad aiutare le donne nei loro percorsi di autodeterminazione e fuoriuscita dalla violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Morta Oria Gargano, presidente della cooperativa antiviolenza Befree: una vita passata dalla parte delle donne - Da sempre attiva nei movimenti femministi, ha passato tutta la sua ad aiutare le donne nei loro percorsi ... fanpage.it scrive
È morta Oria Gargano, da anni si batteva contro la violenza sulle donne - L'annuncio proprio dalla cooperativa nata nel 2007, tanti i messaggi di cordoglio e ringraziamento per l'aiuto offerto a migliaia di donne ... Come scrive rainews.it
Oria Gargano, una vita per le donne: la Marsica piange una guerriera della libertà - Oria Gargano, una vita per le donne: la Marsica piange una guerriera della libertà. Come scrive marsicalive.it