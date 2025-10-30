Morta Oria Gargano presidente della cooperativa antiviolenza Befree | una vita passata dalla parte delle donne

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oria Gargano, presidente della cooperativa antitratta e antiviolenza Befree, si è spenta ieri. Da sempre attiva nei movimenti femministi, ha passato tutta la sua ad aiutare le donne nei loro percorsi di autodeterminazione e fuoriuscita dalla violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

