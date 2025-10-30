Morta a 100 anni la figlia di Marlene Dietrich Maria Riva che denunciò il rapporto conflittuale con la madre

L'attrice, figlia della diva de L'angelo azzurro che definì 'un mostro', si è spenta nel sonno il 29 ottobre 2025 a Gila, Nuovo Messico. Maria Riva, unica figlia di Marlene Dietrich, è morta nel sonno il 29 ottobre 2025 nella casa di Gila, Nuovo Messico, di proprietà del figlio Peter, che ha confermato la notizia all'Hollywood Reporter. L'attrice aveva 100 anni. Una delle personalità di spicco degli albori della televisione, nonché attrice preferita di William S. Paley, Riva ha recitato in numerose serie antologiche classiche come Studio One, Lux Video Theatre, Suspense e The Philco Television Playhouse, oltre che in numerosi spettacoli teatrali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

