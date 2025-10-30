Moody’s invita i leader europei a valutare con attenzione la spesa per la difesa

Roma, 30 ottobre 2025 – “Non ci importa se spendete per la difesa o per gli agricoltori, ma concentratevi sulla crescita”. In sintesi, è questo il messaggio che Atsi Sheth, chief credit officer di Moody’s – la celebre agenzia di rating che valuta l’affidabilità dei governi – ha rivolto ai leader europei in un’intervista a Euractiv.com. La spesa pubblica per la difesa serve innanzitutto a garantire la sicurezza nazionale. Tuttavia, secondo Sheth, i responsabili politici devono considerare anche gli effetti economici di tali investimenti se vogliono mantenere un buon rating creditizio. Moody’s valuta, tra le altre cose, se i nuovi investimenti nella difesa generano crescita, creano posti di lavoro e stimolano la produttività in altri settori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

